Das Angebot würde Covestro mit rund 11,3 Milliarden Euro bewerten. Erst vor zwei Tagen hatte Bloomberg über die Planung eines solchen Schrittes berichtet. Sollte Adnoc eine offizielle Offerte für den Dax-Konzern vorlegen, wäre das aber wohl meldepflichtig. Ein Covestro-Sprecher betonte am Donnerstag auf Nachfrage, dass der Stand in Sachen Adnoc unverändert sei: Wie seit September bekannt, würden ergebnisoffene Gespräche geführt. Der Kurs der Covestro-Aktie zog am Donnerstag denn auch nur kurz deutlicher an./mis/stw