Der US-Softwarekonzern Adobe hat mit seinen Plänen für das neue Geschäftsjahr die Erwartungen an seine Programme rund um Künstliche Intelligenz (KI) verfehlt. Die Kalifornier planen für das laufende Geschäftsjahr 2023/24 einen Umsatzanstieg auf rund 21,4 Milliarden US-Dollar (19,8 Mrd Euro) ein, wie sie am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilten. Analysten hatten sich hier mehr erhofft. Zudem könnten dem Konzern hohe Strafen im Zusammenhang mit der Kündigung von Abos drohen. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten schlecht an.

14.12.2023 13:16