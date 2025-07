Am 9. Juli 2025 erreichte Adval Tech Hldg ihren 52-Wochen-Tiefststand bei einem Kurs von 42,4 Franken, während das 52-Wochen-Hoch am 25. September 2024 bei 96 Franken lag. Trotz dieser starken Schwankungen konnte die Aktie in der vergangenen Woche einen leichten Anstieg von 3,90 Prozent verzeichnen, was auf eine gewisse kurzfristige Erholung hinweisen könnte.