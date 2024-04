In der Folge blieb die Profitabilität unter Druck. So lag bereits der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA mit 5,6 Millionen Franken gut ein Drittel unter dem bereits tieferen Vorjahr. Nach Abschreibungen und Amortisationen resultierte noch ein EBIT von -1,7 Millionen Franken, nach einem kleinen Plus von 0,5 Millionen im Vorjahr.