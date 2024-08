Die Werke der Gruppe in Deutschland, Brasilien und Ungarn seien aufgrund der Nachfrageschwäche in der Automobilindustrie sowie eines Projektabbruchs eines OEM-Kunden nicht ausgelastet und hätten daher keinen positiven Beitrag zum Halbjahresresultat geleistet, heisst in einer Mitteilung vom Mittwoch. Zudem würden sich die im vergangenen Jahr akquirierten Grossprojekte erst ab 2025 positiv auswirken.