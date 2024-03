Der 56-jährige deutsche Staatsbürger und diplomierte Maschinenbauingenieur verfügt laut Mitteilung vom Freitagabend über «langjährige und breite Erfahrung» in Führungspositionen der Automobilindustrie. Unter anderem war er für Robert Bosch in den Bereichen Vertrieb, Entwicklung und Produktion an verschiedenen europäischen Standorten tätig, zuletzt war er als Managing Director bei Allgaier Automotive.