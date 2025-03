Die Gesamtleistung von Adval Tech sank um 2,5 Prozent auf rund 175 Millionen Franken. Die anhaltende Schwäche in der globalen Automobilindustrie, dem Hauptmarkt der Gruppe, zunehmende geopolitische Unsicherheiten mit den daraus resultierenden wirtschaftlichen Spannungen und dem Risiko drohender Handelskonflikte hätten in der Geschäftsentwicklung Spuren hinterlassen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstagabend.