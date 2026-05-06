In einem schwierigen Konjunkturumfeld hat der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen das abgewickelte Zahlungsvolumen im ersten Quartal deutlich gesteigert. Die breit aufgestellte Kundenbasis habe sich robust gezeigt, hiess es vom Unternehmen in dem am Mittwoch veröffentlichten Zwischenbericht. Das abgewickelte Zahlungsvolumen stieg in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um gut ein Fünftel auf 382 Milliarden Euro und damit deutlicher als von Analysten erwartet.