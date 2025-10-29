Mit dem Anstieg vom Mittwoch rückte das Papier in diesem Jahr auch wieder deutlicher in die Gewinnzone vor: Seit Ende 2024 steht jetzt ein Anstieg von gut zehn Prozent auf dem Kurszettel. Die Anteile des niederländischen Zahlungsdienstleisters unterliegen immer wieder starken Schwankungen. Im April war der Adyen-Kurs nach den Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump bis auf unter 1.146 Euro gefallen, bevor er sich wieder bis auf rund 1.750 Euro erholte. Danach ging es erneut kräftig nach unten.