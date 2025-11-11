An der Börse wurden die mittelfristigen Prognosen positiv aufgenommen. Der Kurs des Papiers legte in der Spitze um bis zu viereinhalb Prozent auf 1.416 Euro zu. Zuletzt notierte die Aktie noch fast vier Prozent im Plus. Damit konnte sich das Papier noch etwas weiter erholten von dem Rückgang infolge der Ende Oktober veröffentlichten Umsatzdaten für die ersten neun Monate. Trotz des Anstiegs am Dienstag ist das Papier im laufenden Jahr noch im Minus.