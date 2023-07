Der Industriekonzern Aebi Schmidt vergrössert sich in Amerika. Das Ostschweizer Unternehmen übernimmt per 24. Juli 2023 das Schneeräumungs- und Enteisungs-Geschäft der Oshkosh Corporation, mit Sitz in Oshkosh, im Bundesstaat Wisconsin. Dies teilte die Firma am Mittwoch in einem Communiqué mit.

26.07.2023 13:12