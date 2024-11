Ladog sei als Hersteller von Schmalspur- und Kompaktfahrzeugen vor allem auf Fahrzeuge spezialisiert, die für Räumung und Reinigung, Mähen und Saugen im öffentlichen Raum verwendet werden, teilte Aebi Schmidt am Donnerstag mit. Das Unternehmen hat den Sitz in Zell am Harmersbach und beschäftigt in Deutschland rund 60 Mitarbeiter.