Aebi Schmidt investiert indes in neue Technologien mit Fokus auf die Elektrifizierung der Produktpalette. «Der Fokus in den westlichen Ländern liegt klar auf emissionsfreien Maschinen», wird CEO Barend Fruithof zitiert. So sind in US-Städten wie New York und Charlotte elektrische Kehrmaschinen von Aebi Schmidt in Betrieb.