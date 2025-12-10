Aktienrückkauf enttäuscht

In einer vor dem Investorentag veröffentlichten Erklärung kündigte der Vorstand einen Aktienrückkauf im Wert von 400 Millionen Euro für 2026 an, der durch jährliche Dividendenerhöhungen von über fünf Prozent ergänzt werden soll. Zudem will der Konzern das jährliche Betriebsergebnis und den freien Barmittelzufluss in den Jahren 2026 und 2027 um rund fünf Prozent steigern.