Das Geschäftsjahr 2023 sei geprägt gewesen von einer hohen Anzahl an Finanzierungsanfragen. So stiegen die Kundenausleihungen um 256 Millionen Franken oder 5,8 Prozent auf 4,71 Milliarden. Der ausserordentliche Zuwachs bei den Kundenausleihungen habe problemlos finanziert werden können, auch wenn der Bank per Stichtag Ende 2023 etwas weniger Kundengelder anvertraut waren.