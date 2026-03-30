Infracore baut mit dem Erwerb sein Portfolio an Spital- und Klinikliegenschaften weiter aus. Dieses umfasst rund 47 Liegenschaften an 19 Standorten in der Schweiz, darunter die Privatklinik Bethanien in Zürich sowie das Spital Zofingen. Der langfristige Mietvertrag stelle stabile Mieterträge sicher und gewährleiste gleichzeitig den Weiterbetrieb des Standorts Horgen, hiess es.