Die Transaktion steht im Zusammenhang mit einer im Juli 2026 fälligen Anleihe des See-Spitals über 100 Millionen Franken, die für den Neubau aufgenommen worden war. Durch das Sale-and-Lease-Back-Modell erhält das Spital Liquidität zur Ablösung dieser Verbindlichkeit. Daneben verschafft sich die See-Spital-Stiftung finanziellen Spielraum für Investitionen in medizinische Angebote, Infrastruktur und Digitalisierung.
Infracore baut mit dem Erwerb sein Portfolio an Spital- und Klinikliegenschaften weiter aus. Dieses umfasst rund 47 Liegenschaften an 19 Standorten in der Schweiz, darunter die Privatklinik Bethanien in Zürich sowie das Spital Zofingen. Der langfristige Mietvertrag stelle stabile Mieterträge sicher und gewährleiste gleichzeitig den Weiterbetrieb des Standorts Horgen, hiess es.
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(AWP)