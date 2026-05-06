Kostendisziplin beibehalten

Wie bereits am Vorabend mitgeteilt, wird Swiss Medical Network die Aktivitäten der Winterthurer Privatklinik Lindberg auf die Privatklinik Bethanien in Zürich und die Privatklinik Belair verlagern. Lindberg werde die Ergebnisse noch bis Ende September 2026 belasten, hiess es dazu. Ab Oktober werde das Kantonsspital Winterthur schrittweise die Flächen als Mieter übernehmen.