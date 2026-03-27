Marge sinkt

Auch im Ergebnis machten sich die Zukäufe bemerkbar. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDAR erhöhte sich um 17 Prozent auf 133,0 Millionen Franken. Die dazugehörige Marge lag aufgrund von Akquisitionseffekten mit 15,9 Prozent unter Vorjahr (16,6 Prozent). Bereinigt um Akquisitionen lag sie bei 17,2 Prozent. Der EBITDA rückte um ebenfalls 17 Prozent auf 45,6 Millionen vor.