Für die Mitarbeitenden der Klinik Lindberg könnten sich dadurch Veränderungen ergeben. SMN hat laut der Mitteilung daher das gesetzlich vorgeschriebene Konsultationsverfahren eingeleitet. Die Belegschaft könne Vorschläge zur Vermeidung oder Milderung von Kündigungen einbringen. Über das weitere Vorgehen will SMN erst nach «sorgfältiger Prüfung aller Eingaben» entscheiden.