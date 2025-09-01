Der operative Gewinn vor Restrukturierungskosten EBITDAR wird zwischen 77 und 80 Millionen Franken erwartet. Dies entspricht einer Marge von über 18 Prozent, wie es heisst. Mit Fortschreiten der Integration der neuen Einheiten rechnet die Gruppe mit weiteren Effizienzsteigerungen und einer höheren Profitabilität.