Ab dem laufenden Geschäftsjahr beabsichtige Aevis jedoch eine Rückkehr zur Dividendenpolitik, in Übereinstimmung mit den erwarteten Verbesserungen der konsolidierten und statutarischen Ergebnisse. Mit einem Umsatzwachstum von 24,7 Prozent in den ersten zwei Monaten bei der Spitalsparte Swiss Medical Network und einer starken Wintersaison in der Hotellerie sei das neue Geschäftsjahr gut angelaufen, heisst es im Geschäftsbericht.