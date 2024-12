Die Übernahme des Spitals Zofingen wird in SMN-Aktien bezahlt, wie Aevis am Donnerstag mitteilte. Das KSA wird dadurch strategischer Aktionär von SMN mit einem Anteil von 3,57 Prozent. In diesem Zusammenhang nimmt der KSA-Präsident Daniel Lüscher Einsitz in den Verwaltungsrat von SMN. Dadurch soll eine «nachhaltige Zusammenarbeit» zwischen den beiden Institutionen etabliert werden.