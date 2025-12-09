Die Geschäftsleitung wird um Vincent Michellod erweitert, wie es in der Mitteilung vom Dienstag heisst. Michellod leitet derzeit die Clinique Générale-Beaulieu sowie die Region Genf innerhalb von Swiss Medical Network. Zudem stösst Esthelle le Gallic de Kerizouët zur erweiterten Geschäftsleitung. Sie ist CEO von VIVA Health, dem integrierten Versorgungsmodell der Gruppe.