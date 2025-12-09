Die Geschäftsleitung wird um Vincent Michellod erweitert, wie es in der Mitteilung vom Dienstag heisst. Michellod leitet derzeit die Clinique Générale-Beaulieu sowie die Region Genf innerhalb von Swiss Medical Network. Zudem stösst Esthelle le Gallic de Kerizouët zur erweiterten Geschäftsleitung. Sie ist CEO von VIVA Health, dem integrierten Versorgungsmodell der Gruppe.
Dafür verlässt Nello Castelli die Gruppe und wechselt zu Pharmasuisse. Er war seit 2013 in der Geschäftsleitung unter anderem für institutionelle Beziehungen, interne Kommunikation, Ausbildung und Versorgungsqualität verantwortlich. Seine Aufgaben übernimmt interimistisch Verwaltungsratspräsident Raymond Loretan.
Gleichzeitig führt Swiss Medical Network die Regionen Waadt und Genf zur Region Arc Lémanique zusammen. Die Leitung der neuen Region übernimmt Stanley Hautdidier, bisher Direktor der Clinique de Genolier und der Region Waadt. Ein neuer Leiter der Clinique Générale-Beaulieu soll in Kürze bekannt gegeben werden.
Swiss Medical Network umfasst 21 Kliniken sowie über 70 ambulante Zentren mit insgesamt 5000 Mitarbeitenden und 2300 Ärzten. Die Gruppe behandelt jährlich mehr als 1,2 Millionen Patienten. Sie ist eine 77-prozentige Tochtergesellschaft der an der SIX kotierten Aevis Victoria.
jl/rw
(AWP)