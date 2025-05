Insgesamt sieben Kliniken und medizinische Zentren von Swiss Medical werden in das Netzwerk aufgenommen, darunter Clinique de Genolier, die Privatklinik Bethanien in Zürich und mehrere Swiss Visio Zentren, wie Aevis am Dienstag mitteilte. Ziel der Partnerschaft sei es, medizinische Erkenntnisse und bewährte Methoden in die Schweiz zu bringen. Dazu zählen Programme in der Präventivmedizin etwa für Führungskräfte («Executive Health»).