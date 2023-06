Die AfD erreicht in einer Wahlumfrage ein neues Allzeithoch und liegt gleichauf mit der SPD. Im Sonntagstrend, den Insa für "Bild am Sonntag" erhebt, kommt die AfD in dieser Woche auf 19 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche, zehn Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr und der höchste Wert, den ein Meinungsforschungsinstitut bislang für die AfD gemessen hat.