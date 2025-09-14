Grüne Träume geplatzt

Dagegen ist der Höhenflug der Grünen eindeutig beendet - ausgerechnet in dem Land, in dem sie mit Wüsts CDU eine gemeinsame Regierung bilden. Gemessen an ihrem Top-Ergebnis von 2020 mit 20 Prozent fallen die Grünen auf 12,4 Prozent deutlich zurück. Parteichef Felix Banaszak führt das auf einen veränderten Zeitgeist zurück: «Ökologische, progressive Politik hat es gerade schwer», sagte er im WDR. Wüst sieht die Arbeit in seiner Koalition dadurch jedoch nicht tangiert.