«Einen so dramatischen Zustimmungseinbruch zwischen einer Bundestagswahl und noch vor der Vereidigung der neuen Regierung gab es noch nie in unserem Land», betonte Weidel und sieht ihre Partei auf dem richtigen Weg. «Ich werde Ihnen versprechen: Wir sitzen in der nächsten Legislatur in der Regierung.»