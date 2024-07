AfD und Grüne verlieren in der Wählergunst. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA erhebt, erreichen die Alternative für Deutschland (AfD) mit 17 Prozent und die Grünen mit elf Prozent jeweils einen Punkt weniger als in der Vorwoche. Im Vergleich zum vergangenen Januar hat die AfD sechs Prozentpunkte eingebüsst. Damals erzielte sie in der INSA-Befragung den Spitzenwert von 23 Prozent.