coupon: 0,875 Prozent durée: jusqu'au 24.06.2041 montant: sera déterminé à l'issue de l'enchère enchère: 10.06.2026 (11.00 Uhr) libération: 24.06.2026 (intérêts courus 0 jours) ISIN: CH1544304103 tranche propre: 300 mio CHF
awp
(AWP)
La Confédération helvétique a émis selon un communiqué de l'administration fédérale des finances (AFF) et de la Banque nationale suisse (BNS) un nouvel emprunt aux conditions suivantes:
coupon: 0,875 Prozent durée: jusqu'au 24.06.2041 montant: sera déterminé à l'issue de l'enchère enchère: 10.06.2026 (11.00 Uhr) libération: 24.06.2026 (intérêts courus 0 jours) ISIN: CH1544304103 tranche propre: 300 mio CHF
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(AWP)