coupon:         0,875 Prozent                                                
durée:          jusqu'au 24.06.2041                                       
montant:        sera déterminé à l'issue de l'enchère
enchère:        10.06.2026 (11.00 Uhr)                               
libération:     24.06.2026 (intérêts courus 0 jours)              
ISIN:           CH1544304103
tranche propre: 300 mio CHF

awp

(AWP)