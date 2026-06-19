Der Konflikt zwischen den Nachbarländern währt jetzt schon mehrere Monate und bricht immer wieder in grösseren gegenseitigen Angriffen aus. Die humanitäre Lage in Afghanistan verschlechtert sich auch, weil Pakistan im Zuge des Konflikts gemeinsame Grenzübergänge gesperrt hat. Islamabad wirft Kabul vor, Terroristen zu beherbergen, die in Pakistan Anschläge verüben. Kabul widerspricht der Darstellung./mar/DP/jha