Beim Zubau hatte die Solarenergie nach seinen Angaben mit 511 Gigawatt einen Anteil von rund 75 Prozent. Windenergie folgte mit einem Zubau von 159 Gigawatt. Gut 74 Prozent des Zubaus fand in Asien statt, davon allein 440 Gigawatt in China. Asien hat den Angaben zufolge die weltweit grösste Kapazität an erneuerbaren Energien, nämlich 2.891 Gigawatt. Nummer zwei sei Europa mit 934 Gigawatt.