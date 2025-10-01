Laut der Sotomo-Analyse könnte in den «wichtigsten Agglomerationsgemeinden der Schweiz» durch Verdichtung zusätzlicher Wohnraum für 870'000 Menschen geschaffen werden. In den grössten Städten sieht sie Platz für 770'000 Personen, in den kleineren Städten für 360'0000 Personen.