An der Börse wurden die Zahlen und aktuellen Nachrichten mit weiteren Kursverlusten quittiert. Das Papier büsste bis zu drei Prozent auf 8,01 Euro ein und fiel damit auf den tiefsten Stand seit 2003. Vor zwei Jahren hatte die Aktie noch 49,20 Euro gekostet. Nach den heftigen Kursverlusten in den vergangenen Monaten ist das Unternehmen an der Börse gerade mal noch 300 Millionen Euro wert. Knapp 38 Prozent gehören der Bayerischen Raiffeisen-Beteiligungs AG. Weitere fast 34 Prozent liegen in den Händen der Raiffeisen Agrar Invest AG. Der Streubesitz liegt bei gerade mal circa 28 Prozent.