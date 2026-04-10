Die Landwirtschaft in der EU sei extrem unter Druck - auch durch hohe Düngemittelpreise. Schon vor der durch den Krieg im Iran ausgelösten Krise hätten sich Düngemittel um 60 Prozent verteuert im Vergleich zu 2020, sagte Hansen. Würden diese Preise weiter steigen, schwäche das die Wirtschaftlichkeit der landwirtschaftlichen Betriebe. «Und deshalb ist das wichtig, dass wir genügend Düngemittel zur Verfügung haben und zu Preisen, mit denen unsere Landwirte dann auch produzieren können», sagte der Agrarkommissar./bz/DP/men