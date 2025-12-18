Trump sagte am Donnerstagabend (Ortszeit), dass Netanjahu ihn gerne sehen wolle - offiziell sei aber noch nichts entschieden worden. Wahrscheinlich würde der israelische Ministerpräsident den Republikaner in Florida besuchen. Über al-Sisi sagte Trump, dass er seinen «Freund» gerne bei sich haben würde. Einen konkreten Zeitpunkt für die Treffen nannte der US-Präsident nicht. Unklar blieb auch, ob sich Netanjahu und al-Sisi gleichzeitig mit Trump treffen würden.