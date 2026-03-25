«Wir hoffen, dass es bald direkte Gespräche mit den beteiligten Seiten geben wird», sagte Abdel-Atti. Ägypten versuche, unter anderem zusammen mit Pakistan und der Türkei zu vermitteln. «Wir werden nicht aufhören, alle Anstrengungen zu unternehmen» und das «rund um die Uhr», sagte Abdel-Atti. Die ägyptische Regierung habe dabei nur «durch einen Kanal» Kontakt zur iranischen Seite, nämlich zum Aussenministerium in Teheran.
Medienberichten zufolge hat die US-Regierung der Führung in Teheran einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Kriegs unterbreitet. Irans Militärführung hat Berichte über Verhandlungen für ein Kriegsende dagegen zurückgewiesen./jot/DP/jha
(AWP)