Der Hafen- und Schifffahrtsdienstleister Inchcape Shipping Services hatte zuvor eine Explosion an einem LNG-Terminal gemeldet. Der Vorfall habe sich während des Entladens einer Ladung ereignet. Die betroffenen Schiffe seien sicher aus dem Hafenbereich verlegt worden, hiess es. Weitere Einzelheiten zu dem Vorfall wurden auch hier nicht genannt./arj/DP/zb