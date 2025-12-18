Al-Sisi hat das israelische Vorgehen im Krieg immer wieder scharf kritisiert und Netanjahu vor einigen Monaten sogar als «Feind» bezeichnet. Die ägyptische Seite habe im Vorfeld des möglichen Treffens in den USA nun eine Reihe von Verstössen Israels vorgelegt, hiess es aus informierten Kreisen in Kairo. Ägypten fordere unter anderem einen sofortigen Truppenabzug Israels aus Gaza und die Wiederöffnung des Grenzübergangs Rafah in beide Richtungen, der von Ägypten aus in den Gazastreifen führt./jot/DP/stw