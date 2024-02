Besonders besorgt zeigte sich Al Saud mit Blick auf die Folgen für junge Menschen im Gaza-Streifen. Der Krieg und die «schrecklichen Bilder», die davon in den sozialen Netzwerken kursierten, könnten gerade junge Menschen in den Extremismus treiben. «Das ist sehr gefährlich und betrifft Europa genauso wie die muslimischen Länder.» Zugleich berge das menschliche Leid und der mangelnde Zugang zu Hilfe und Lebensmitteln das Risiko, dass in der arabischen Welt wieder Stimmen lauter würden, dass es keine Koexistenz mit Israel geben könne.