WCK hatte am Dienstagmorgen den Tod von Mitarbeitern im Gazastreifen durch einen Luftangriff bestätigt und Israel dafür verantwortlich gemacht. Das Team sei in einer konfliktfreien Zone unterwegs gewesen und die Fahrt mit dem israelischen Militär koordiniert worden, hiess es in einer Mitteilung. Die Helfer seien beschossen worden, nachdem sie mehr als 100 Tonnen humanitärer Lebensmittel entladen hätten, die auf dem Seeweg in den Gazastreifen gebracht worden waren. Die Hilfsorganisation wirft Israel vor, Nahrung als Waffe im Krieg einzusetzen.