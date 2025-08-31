Ägypten greift erneut hart gegen Inhalte in sozialen Netzwerken wie Tiktok und Youtube durch. Ein Gericht verurteilte einen ägyptischen Youtube-Nutzer zu sechs Monaten Haft und einer Geldstrafe, wie Medien gestern Abend berichteten. Ein Anwalt hatte Beschwerde gegen Hischam al-Masri eingelegt, weil er auf Facebook und Youtube Religionen diffamiert haben soll. Al-Masri, der bei YouTube etwa 150.000 Abonnenten hat, will gegen das Urteil in Berufung gehen.