Der Zollkonflikt der USA mit vielen anderen Ländern sowie hohen Eierpreisen haben den Supermarktbetreiber Ahold Delhaize im ersten Quartal in Atem gehalten. Bei einem deutlichen Umsatzanstieg ging die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge im Tagesgeschäft etwas zurück, wie er am Mittwoch im niederländischen Zaandam mitteilte. Dennoch hält Unternehmenschef Frans Muller an seiner Prognose für das laufende Jahr fest. So sollen rund vier Prozent des Umsatzes als bereinigter operativer Gewinn übrig bleiben. Im ersten Quartal ging diese Marge leicht auf 3,8 Prozent zurück.