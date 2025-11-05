Im dritten Quartal stieg der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,2 Prozent auf knapp 22,5 Milliarden Euro, wie das im Eurostoxx 50 notierte Unternehmen am Mittwoch in Zaandam mitteilte. Der starke Euro zehrte dabei einen Teil der Zuwächse auf: Zu konstanten Wechselkursen wäre der Erlös um 6,1 Prozent gestiegen. Der Umsatz lag dabei im Rahmen der Erwartungen von Analysten.