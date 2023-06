Rentenbezugszeit und Einzahlungsdauer müssten in einem gesunden Verhältnis stehen. Dies sei nicht mehr erfüllt, weil der Anteil älterer Menschen in der Gesellschaft rasant zunehme. Die AHV werde daher in der jetzigen Ausgestaltung in Zukunft mehr Ausgaben als Einnahmen haben. Die Studie beziffert die daraus entstehende Finanzierungslücke auf rund 650 Milliarden Franken.