Dass sich die Aussichten für die IV verschlechtern, liegt laut der Mitteilung am laufenden Anstieg der Neurenten, und dies in mehreren Altersgruppen. Auffällig ist allerdings die zunehmende Zahl von unter 30-jährigen IV-Rentnerinnen und -Rentnern. Nicht nur bezögen damit mehr Menschen eine IV-Rente, sondern auch über längere Zeit, hiess es dazu.