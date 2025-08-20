Finanzierung der 13. Rente umstritten

Im Parlament ist umstritten, wie die 13. Rente finanziert werden soll. Der Ständerat will dafür die Mehrwertsteuer und auch die Lohnbeiträge erhöhen. Damit will er aber nicht nur die 13. Rente finanzieren, sondern auch eine allfällige Abschaffung oder Erhöhung der Rentenplafonierung für Ehepaare.