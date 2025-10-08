Im Wettstreit mit den USA und China mobilisiert die EU-Kommission etwa eine Milliarde Euro für mehr Künstliche Intelligenz in der Wirtschaft. Das Geld soll etwa für autonomes Fahren in europäischen Städten oder KI-gestützte Gesundheitszentren eingesetzt werden und stammt aus bereits bestehenden Programmen, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Auch für die Wissenschaft sind Mittel und eine eigene KI-Strategie vorgesehen - etwa um den Forscherinnen und Forschern Zugänge zu KI-Rechenzentren zu gewähren.