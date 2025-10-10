Mit 84 Staaten tauschte die Schweiz Daten gegenseitig aus. Von 26 Ländern erhielt sie Informationen, versandte jedoch keine. Diese Staaten erfüllten entweder die internationalen Anforderungen an die Vertraulichkeit und Datensicherheit noch nicht oder aber sie verzichteten freiwillig eine Datenlieferung, hiess es zur Begründung.