Die baugleichen Schiffe mit 2.100 Gästekabinen sollen demnach von den Fincantieri-Werften in Italien gefertigt werden. Der Vertrag sei vorbehaltlich der Finanzierung geschlossen worden. Die Indienststellung sei für Frühjahr 2030 und Winter 2031/2032 geplant. Aida Cruises, nach eigenen Angaben der Marktführer bei Kreuzfahrten in Deutschland, baue so seine Position im Kreuzfahrtmarkt weiter aus und reagiere auf die starke Nachfrage.