In den nächsten sieben bis zehn Tagen könne es noch zu Ausfällen kommen. Das Arbeitsgericht Canada Industrial Relations Board habe «Air Canada angewiesen, den Betrieb wieder aufzunehmen und alle Flugbegleiter von Air Canada und Air Canada Rouge aufgefordert, ihre Arbeit» bis um 14.00 Uhr Ortszeit (20.00 Uhr MESZ) wieder anzutreten, hiess es in einer Erklärung der Fluglinie. Zuvor hatte die kanadische Regierung ein verpflichtendes Schlichtungsverfahren angeordnet.